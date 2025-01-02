Астон Вілла хоче придбати нападника Боруссії Дортмунд
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Астон Вілла веде переговори з Боруссією Дортмунд щодо підписання нідерландського нападника Доніелла Малена.
Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн.
Пропозиція у 18 млн євро та бонуси не відповідає запитами "джмелів", однак переговори тривають.
Зазначається, що "леви" хочуть підсилити склад універсальним нападникам, тому спробують підписати Малена, який цього сезону 20 разів вийшов на поле в складі Боруссії, забив 5 голів та віддав 1 асист.
Напередодні Астон Вілла не зуміла обіграти Брайтон в АПЛ.