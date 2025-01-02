Астон Вілла хоче придбати нападника Боруссії Дортмунд

Астон Вілла веде переговори з Боруссією Дортмунд щодо підписання нідерландського нападника Доніелла Малена.

Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн.

Пропозиція у 18 млн євро та бонуси не відповідає запитами "джмелів", однак переговори тривають.

🚨 Aston Villa in talks with Borussia Dortmund to sign Donyell Malen. Offer for 25yo Dutch int’l ~€18m + add-ons. Below #BVB valuation but negotiations continue as #AVFC seek to strengthen squad with a versatile attacker - other options too @TheAthleticFC https://t.co/IVj6DXuqmV — David Ornstein (@David_Ornstein) January 2, 2025

Зазначається, що "леви" хочуть підсилити склад універсальним нападникам, тому спробують підписати Малена, який цього сезону 20 разів вийшов на поле в складі Боруссії, забив 5 голів та віддав 1 асист.

Напередодні Астон Вілла не зуміла обіграти Брайтон в АПЛ.