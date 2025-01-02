Помер колишній голкіпер та тренер воротарів Боруссії Дортмунд

Дортмундська Боруссія повідомила про смерть свого колишнього воротаря Вольфганга "Тедді" де Бера, який після завершення ігрової кар'єри працював у клубі тренером воротарів.

Про цю трагедію "джмелі" розповіли у соцмережах.

"Сьогодні Тедді де Бер відсвяткував би свій 61-й день народження. Але 30 грудня наша воротарська легенда надто рано пішла з життя. Звістка про його раптову смерть у новорічну ніч шокувала всіх нас. Дорогий Тедді, ти живеш у серцях усіх вболівальників Боруссії – сьогодні, у свій день народження, і кожного дня. Спочивай з миром", – йдеться у заяві німецького клубу.

Вольфганг де Бер народився 2 січня 1964 року у Дінслакені. Він розпочав свою дорослу кар'єру у футболі у складі Дуйсбурга у 1981 році. Через п'ять років німець приєднався до Боруссії, де провів наступні 15 років.

Після серйозної травми коліна у 2001 році "Тедді" завершив кар'єру. Всього через рік він приєднався до тренерського штабу "джмелів", ставши тренером воротарів. Цю посаду легенда клубу обіймала до 2018 року.

Разом із Боруссією в якості гравця де Бер двічі ставав чемпіоном Німеччини, тричі вигравав Суперкубок Німеччини, та по одному разу вигравав Лігу чемпіонів, Кубок Німеччини та Міжконтинентальний кубок.

Нагадаємо, що сьогодні також стало відомо про смерть колишнього гравця низки клубів Серії А та зібрної Італії.