Боснійський клуб оголосив, що проведе спаринг із Шахтарем
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Ще одним суперником Шахтаря на зборах у Туреччині буде боснійський Железнічар.
Про це повідомила пресслужба клубу з Боснії та Герцеговини.
Відомо, що матч заплановано на 29 січня. Час початку гри поки що невизначений. Український гранд замінить команду Сілекс (Північна Македонія).
Зазначимо, що Железнічар 1 лютого зіграє проти львівських Карпат.
"Сині" є шестиразовим чемпіоном Боснії та Герцеговини. У сезоні 1971/72 команда стала чемпіоном Югославії.
Нагадаємо, станом на сьогодні відомо, що "гірники" проведуть матчі проти Динамо Загреб, Лудогорця та ЦСКА 1948 Софія.