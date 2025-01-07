Боснійський клуб оголосив, що проведе спаринг із Шахтарем

Ще одним суперником Шахтаря на зборах у Туреччині буде боснійський Железнічар.

Про це повідомила пресслужба клубу з Боснії та Герцеговини.

Відомо, що матч заплановано на 29 січня. Час початку гри поки що невизначений. Український гранд замінить команду Сілекс (Північна Македонія).

Зазначимо, що Железнічар 1 лютого зіграє проти львівських Карпат.

"Сині" є шестиразовим чемпіоном Боснії та Герцеговини. У сезоні 1971/72 команда стала чемпіоном Югославії.

Нагадаємо, станом на сьогодні відомо, що "гірники" проведуть матчі проти Динамо Загреб, Лудогорця та ЦСКА 1948 Софія.