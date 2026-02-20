Кривбас поповнився іспанським тренером із Барселони

Криворізький Кривбас оголосив про початок співпраці з 49-річним наставником Домінго Маріном, який увійде у тренерський штаб Патріка ван Леувена.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Іспанський спеціаліст, який народився у Барселоні, має 15-річний досвід роботи в Азії, Європі та на Близькому Сході.

Новий помічник головного тренера "червоно-чорних" має ліцензію УЄФА та спортивного директора. Також він є фахівцем із стандартів, лідерства і комунікації, методології тренувань, скаутингу суперника та розвитку футболістів – від Академії до дорослого рівня.

"ФК Кривбас вітає нового спеціаліста у нашій великій червоно-білій родині", – йдеться у публікації клубу.

Нагадаємо, що Кривбас посідає п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ поточного сезону-2025/26. У 16 турах криворізький клуб набрав 26 балів. Стільки ж очок у київського Динамо, яке йде четвертим.

У суботу, 21 лютого, команда Патріка ван Леувена гостюватиме на полі харківського Металіста 1925 у рамках 17 туру української першості. Початок – о 15:30.

Раніше повідомлялось, що камерунський захисник Іван Дібанго відмовляється продовжувати контракт із Кривбасом.