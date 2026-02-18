Кривбас близький до підписання півзахисника збірної Панами Джовані Герберта.

Про це повідомив місцевий журналіст Рауль Очоа.

За його інформацією, 20-річний футболіст клубу Арабе Унідо з великою ймовірністю продовжить кар'єру в Україні.

Герберт цього сезону забив 1 гол і віддав 1 асист у 3 матчах. На його рахунку також три гри за збірну Панами. Минулий сезон він провів у складі Атлетіко Паранаенсе U-20.

Трансферна вартість гравця оцінюється у 150 тисяч євро.

Напередодні Кривбас оголосив про підписання 20-річного ізраїльського нападника Хапоеля Тель-Авів Шамі Адама. Раніше клуб підписав сенегальського вінгера Ассана Сека, а також 20-річного захисника з Панами Джозефа Джонса.