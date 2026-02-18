Кривбас близький до підписання півзахисника збірної Панами
Джовані Герберт
TVMAX Panamá
Кривбас близький до підписання півзахисника збірної Панами Джовані Герберта.
Про це повідомив місцевий журналіст Рауль Очоа.
За його інформацією, 20-річний футболіст клубу Арабе Унідо з великою ймовірністю продовжить кар'єру в Україні.
Герберт цього сезону забив 1 гол і віддав 1 асист у 3 матчах. На його рахунку також три гри за збірну Панами. Минулий сезон він провів у складі Атлетіко Паранаенсе U-20.
Трансферна вартість гравця оцінюється у 150 тисяч євро.
Напередодні Кривбас оголосив про підписання 20-річного ізраїльського нападника Хапоеля Тель-Авів Шамі Адама. Раніше клуб підписав сенегальського вінгера Ассана Сека, а також 20-річного захисника з Панами Джозефа Джонса.