Фенербахче звільнив головного тренера

Фенербахче попрощався з головним тренером Доменіко Тедеско.

Про це повідомляє сайт "жовтих канарок".

Сталося це після розгромної поразки від Галатасарая 0:3.

Також рада директорів турецького клубу також ухвалила рішення про звільнення усього тренерського штабу Тедеско та спортивного директора Девіна Озека.

До кінця сезону-2025/26 Фенербахче очолюватиме Зекі Мурат Геле.

Нагадаємо, що Тедеско керував командою Суперліги з вересня 2025-го. Відтоді колектив провів під керівництвом італійського спеціаліста 45 ігор та привів до Суперкубку країни.

Після 31-го туру Фенербахче посідає друге місце у турнірній таблиці турецької Суперліги, маючи у своєму активі 67 балів. "Жовті канарки" відстають від лідера сезону, яким є Галатасарай, вже на 7 очок.

Додамо, що перший матч без Тедеско Фенербахче проведе у суботу, 2 травня, коли прийме Істанбулл ББ (о 20:00 за київським часом).

