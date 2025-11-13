Моменти обов’язково будуть: легенда Динамо спрогнозував результат матчу Франція — Україна

Колишній захисник збірної України та київського Динамо Юрій Дмитрулін вважає, що національна команда може взяти очки у матчі з Францією.

Цитує фахівця Sport.ua.

"Все ж, на мою думку, сьогодні дуже багато залежатиме від нашої гри в обороні. Буде порядок – зростуть шанси повернутися з Парижа не з порожнім багажем. Тим паче, що французький захист не справляє враження непрохідного й тому переконаний, що в активі українців гольові моменти обов'язково будуть. Справа – за реалізацією.

Схиляюся до того, що буде підписано мирову угоду – 1:1", – розповів Дмитрулін.