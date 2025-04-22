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Основний воротар Шахтаря відновив тренування після травми

Володимир Максименко — 22 квітня 2025, 12:48
Основний воротар Шахтаря відновив тренування після травми
Дмитро Різник
УАФ

Воротар донецького Шахтаря та збірної України Дмитро Різник відновився після м'язової травми та повернувся у загальну групу.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Футболіст пропустив матчі проти ЛНЗ, Колоса та догравання 5 туру з Кривбасом. У цих поєдинках ворота донеччан захищав Кирило Фесюн, який вже встиг прокоментував свій дебют за команду.

Різник у поточному сезоні провів за Шахтар 32 матчі у всіх турнірах, у яких пропустив 32 голи та 14 разів відстояв "на нуль".

Вже завтра "помаранчево-чорні" зіграють півфінальний матч Кубку України проти Полісся – стартовий свисток заплановано на 18:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Шахтар розпочав переговори з Наполі щодо трансферу Судакова.

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