Шахтар втратив основного воротаря на два тижня
Основний голкіпер Шахтаря Дмитро Різник отримав м’язову травму.
Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.
За їхньою інформацією, Різник пропустить два тижні. За цей період чемпіони України проведуть три матчі УПЛ – проти ЛНЗ і Колоса 11 і 19 квітня відповідно, а також догравання поєдинку 5 туру проти Кривбаса, яке пройде 16 квітня. Цей поєдинок був зупинений через повітряну тривогу 1 вересня 2024 року на 50-й хвилині за рахунку 1:0 на користь "Гірників".
Фланговий захисник Шахтаря Юхим Конопля відновить тренування в загальній групі команди за тиждень.
Різник у поточному сезоні провів за Шахтар 32 матчі у всіх турнірах, у яких пропустив 32 голи та 14 разів відстояв "на нуль".
В неділю, 6 квітня, команда Маріно Пушича в 23 турі УПЛ розгромила Верес 3:0.