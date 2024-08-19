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Різник: Лівий Берег чудово стояв в обороні, чудово, що забили гол і втримали результат

Руслан Травкін — 19 серпня, 00:48
Різник: Лівий Берег чудово стояв в обороні, чудово, що забили гол і втримали результат
Дмитро Різник
ФК Шахтар

Голкіпер донецького Шахтаря Дмитро Різник зізнався, що гра проти Лівого Берега у 3 турі Української Прем'єр-ліги була складною, адже суперник чудово захищався.

Воротар сказав про це у коментарі для УПЛ-ТБ.

"Чому було складно? Може, тому що це початок сезону, і після поразки від Полісся десь були трошечки підбиті, можна так сказати. Але зараз була дуже важлива гра, тому що треба була тільки перемога, як і завжди.

Тому добре, що ми виграли, але тяжка була сьогодні гра. Лівий Берег дуже гарно стояв в обороні, було тяжко їх вскрити. Але забили м'яч і дотримали результат, тому з гарним настроєм готуємося на подальші ігри.

Так, ми їх розбирали. Так, ми знали, що у них більшість атак розпочинаються довгою передачею, тому була робота. Але ззаду – на нуль, тому гарно спрацювали в обороні, – сказав Різник.

Нагадаємо, "гірники" мінімально здолали дебютанта УПЛ. Донецький клуб у попередньому матчі програв Поліссю.

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