Різник: Лівий Берег чудово стояв в обороні, чудово, що забили гол і втримали результат

Голкіпер донецького Шахтаря Дмитро Різник зізнався, що гра проти Лівого Берега у 3 турі Української Прем'єр-ліги була складною, адже суперник чудово захищався.

Воротар сказав про це у коментарі для УПЛ-ТБ.

"Чому було складно? Може, тому що це початок сезону, і після поразки від Полісся десь були трошечки підбиті, можна так сказати. Але зараз була дуже важлива гра, тому що треба була тільки перемога, як і завжди. Тому добре, що ми виграли, але тяжка була сьогодні гра. Лівий Берег дуже гарно стояв в обороні, було тяжко їх вскрити. Але забили м'яч і дотримали результат, тому з гарним настроєм готуємося на подальші ігри. Так, ми їх розбирали. Так, ми знали, що у них більшість атак розпочинаються довгою передачею, тому була робота. Але ззаду – на нуль, тому гарно спрацювали в обороні, – сказав Різник.

Нагадаємо, "гірники" мінімально здолали дебютанта УПЛ. Донецький клуб у попередньому матчі програв Поліссю.