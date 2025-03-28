Михайленко прокоментував мінімальні перемоги збірної України Північною Ірландією та Норвегією

Головний тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко задоволений тим, як проявили себе його підопічні на тренувальному зборі у Туреччині. "Синьо-жовті" здобули перемогу (1:0) над Північною Ірландією, а згодом з ідентичним рахунком здолали норвежців.

Слова фахівця цитує пресслужба УАФ.

"Я залишився дуже задоволеним минулим збором. Це стосується всіх аспектів роботи: і як хлопці ставилися до тренувального процесу, і як команда грала. Мене вразили пристрасть гравців і бажання показати себе з найкращого боку. Ми непогано знали й Північну Ірландію, і Норвегію, з якою грали у фінальній частині минулого чемпіонату Європи. Я вже казав, що норвежці двічі за останні два фінальні раунди Євро пробивалися до півфіналу, тому про силу цього опонента й говорити годі. А ірландці, традиційно для британців, є міцною й непоступливою командою. До того ж вони трохи старші за нас", – заявив він.

Також Михайленко зазначив, що немає різниці з яким рахунком завершилися матчі, оскільки триває підготовка команди.

"Для мене це не принципово. Зараз ми дотримуємося трохи інших цілей. У нас багато нових гравців, ми будуємо гру й готуємося до чемпіонату світу. Поки що я не дивлюся на рахунок, а спостерігаю за прогресом у діях підопічних. Це зараз найголовніше. І мене радує, що ми не дозволяли суперникам багато створювати біля своїх воріт. А що стосується більшої результативності, то для цього потрібен час. Ми працюємо й у цьому напрямку", – додав фахівець.

Команда Дмитра Михайленка проходить підготовку до чемпіонату світу U-20, який восени 2025 року відбудеться в Чилі й путівку на який наша команда здобула, пробившись до півфіналу Євро-2024 (U-19) у Північній Ірландії.