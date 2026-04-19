Сімеоне після поразки у фіналі Кубку Іспанії: Уболівальникам потрібні перемоги, а не слова

Головний тренер мадридського Атлетико Дієго Сімеоне після поразки у фіналі Кубку Іспанії проти Реала Сосьєдад сказав, що уболівальникам потрібні результати, а не слова, та привітав суперників із перемогою.

Його слова передає Marca.

"Уболівальникам потрібні перемоги, а не слова. Спочатку хочу привітати суперника. Ми добре відреагували на перший гол, але потім знову зіграли в повільному темпі. Після перерви ми поговорили і змінили темп, почавши грати так, як треба. Ми могли забити третій гол завдяки Джонні або Баені. Потім у додатковому часі у нас був по одному моменту: удар Хуліана в стійку і той, що відбив Муссо. Ми дуже добре боролися, але, на жаль, пенальті випали на їхню користь. Поздоровляю їх".

Аргентинський фахівець відповів на питання, чи давав він особисто якісь вказівки перед серією 11-метрових.

"Тут немає про що говорити, просто треба бути поруч із ними. Вони доклали величезних зусиль, але вирішальним була 90-та хвилина – гол Джонні або Баени. Але, як ми завжди кажемо, саме вони продемонстрували рішучість, а ми – ні".

Коментуючи спад форми команди в додатковий час, Сімеоне зауважив, що йому ставлять це питання після того, як Атлетико віддав всі сили у матчі з Барселоною в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (2:1 – на користь "блаугранос").

"Ви ставите мені це питання, виходячи з того, що це нормально після того, як ми доклали зусиль у матчі з Барселоною, але в додатковому часі ми зіграли дуже добре. За винятком перших 20 хвилин, команда віддала все".

Нагадаємо, що напередодні Реал Сосьєдад вчетверте став володарем Кубку Іспанії, перегравши у фіналі Атлетико Мадрид у серії пенальті (2:2 – 3:4).