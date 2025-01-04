Сімеоне – про проблему Барселони з Ольмо: Сподіваюся, що правила стосуються всіх

Головний тренер Атлетико Дієго Сімеоне прокоментував проблему Барселони з реєстрацією Дані Ольмо та Пау Віктора на другу частину сезону-2024/25.

Слова аргентинського фахівця наводить іспанське видання AS.

"Ми просто сподіваємося, що правила будуть збережені для всіх, і я не сумніваюся, що це станеться. Якщо він хоче продовжувати грати, він може це робити, а якщо правила забороняють, то він не зможе грати", – заявив Сімеоне.

Барселона продовжує битву за те, щоб зарєєструвати своїх гравців, проте каталонці у майбутньому можуть зіштовхнутися з ще більшими фінансовими проблемами.

До того ж, президент Ла Ліги Хав'єр Тебас опинився під тиском іспанських клубів, у тому числі Атлетико. Вони погрожують позовом до суду, якщо Ла Ліга дозволить Барселоні не дотримуватися фінансових правил чемпіонату.

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року Атлетико здобув виїзну вольову перемогу над Барселоною, яка вивела "кольчонерос" на перше місце чемпіонату Іспанії.