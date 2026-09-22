Дворазовий олімпійський призер оголосив про завершення кар'єри після 18 сезонів у НБА

Французький баскетболіст Ніколя Батюм оголосив про завершення професійної кар'єри.

Допис про своє рішення він опублікував у соцмережі X.

37-річний гравець записав відео-прощання до фанатів, яке він записав разом зі своїм 10-річним сином Ейденом у спортзалі рідного містечка Пон-л'Евек:

"Після 21 року мені час повернутися додому. Я вирішив завершити кар'єру в баскетболі з кількох причин. Я хочу повернутися та бути з тобою. Я буду піклуватися про тебе та звільню місце для інших. Я думаю, що мій час минув. Моя історія зі збірною Франції завершилася два роки тому, а тепер закінчилася й історія в НБА. Знаєш, коли ти пограв у баскетбол так багато, як я, у певний момент потрібно вміти вчасно зупинитися... Я зробив усе, що мав зробити".

Спортсмен оголосив про завершення кар'ри в день 35-річниці смерті свого батька, який також був баскетболістом. Він помер на ігровому майданчику від серцевого нападу.

"Твій дідусь помер на баскетбольному майданчику. Я – ні. Баскетбольна кар'єра мого батька обірвалася, бо він пішов із життя, тому він так і не зміг продовжити жити далі. А я можу. І, можливо, саме тому я найбільше пишаюся і щасливий сьогодні. Тому я спокійно ставлюся до того, що більше не буду гравцем. Я нарешті можу почати нове життя, якого у мене не було в дитинстві. Таке життя, як у тебе – поруч із татом. Я можу зробити те, чого не зміг мій батько", – сказав Ніколя сину.

Зазначимо, що останнім клубом Батюма був Кліпперс, який він залишив влітку. Також Ніколя виступав у НБА за Портленд (2008-15), Шарлотт (2015-20) та Філадельфію (2023-24), провівши сумарно 1281 матч.

У складі збірної Франції він здобував "срібло" на двох останніх Олімпіадах. Також перемагав на Євробаскеті-2013.

Нагадаємо, що напередодні завершив кар'єру Тадж Гібсон. Він вирішив себе спробувати в ролі тренера.