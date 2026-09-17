Експерша ракетка світу оголосив про завершення кар'єри у 34 роки

Експерша ракетка світу та шестиразовий переможець турнірів Grand Slam у парному розряді британець Джо Солсбері оголосив про завершення кар'єри.

Про це тенісист повідомив у своєму інстаграмі.

"Я вже деякий час нічого не публікував, але хотів поділитися новиною. Я вирішив завершити професійну тенісну кар'єру. Я думав про це вже певний час і тепер дуже задоволений своїм рішенням. Теніс був моїм життям стільки, скільки себе пам'ятаю, і мені неймовірно пощастило отримати всі ці можливості, пережити стільки подій і досягти таких успіхів. Можливість подорожувати світом і називати гру в теніс своєю роботою була здійсненням мрії. Я ніколи не вірив, що зможу прожити таке життя і побудувати таку кар'єру, як у мене вийшло. Я віддав цьому все і знаю, що можу пишатися своїм шляхом та озиратися назад без жодних жалів", – зокрема написав Солсбері.

Спортсмен ухвалив таке рішення за тиждень після того, як його багаторічний напарник Раджив Рам теж завершив кар'єру. На останньому для себе US Open спортсмени дійшли до півфіналу.

Солсбері та Рам ставали переможцями Australain Open-2020 та тричі поспіль тріумфували на US Open (2021-2023). Разом із американкою Дезіре Кравчик Джо виграв два турніри Grand Slam у міксті. У 2022 році Солсбері підіймався на вершину світового рейтингу та перебував на ній протягом 26 тижнів.

Нагадаємо, що в кінці минулого року Солсбері брав паузу у виступах через проблеми з психічним здоров'ям.