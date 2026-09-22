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Талановита французька біатлоністка завершила кар’єру

Олег Дідух — 22 вересня 2026, 13:35
Талановита французька біатлоністка завершила кар’єру
Анаель Бонду
Getty Images

Французка біатлоністка Анаель Бонду ухвалила рішення завершити спортивну кар'єру у віці 22 років.

Про це повідомила сама спортсменка на своїй сторінці в Інстаграмі.

Причиною такого рішення втрату пристрасті та мотивації до занять біатлоном.Останніми роками вона мала численні проблеми зі здоров'ям, через які вона пропустила весь минулий сезон.

Бонду не виступала на рівні Кубку світу, проте досягла значних успіхів на Кубку IBU. Зокрема, в сезоні-2023/24 завоювала Малий кришталевий глобус у заліку масстартів.

В 2025 році Бонду завоювала золото в естафеті та "срібло" в масстарті на юніорському чемпіонаті світу в шведському Естерсунді. У масстарті вона стояла на подіумі разом із українкою Олександрою Меркушиною, яка в тій гонці завоювала "бронзу".

Раніше повідомлялося про те, що Валерія Дмитренко виключена зі складу збірної України на новий сезон.

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