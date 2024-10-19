Забарний став одним із найгірших гравців Борнмута в переможному матчі проти Арсенала

Український захисник Борнмута Ілля Забарний отримав одну з найнижчих оцінок за матч 8 туру Англійської Прем'єр-ліги проти лондонського Арсенала (2:0).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Гру українця оцінили у 6,7 бала. Він 59 разів торкнувся м'яча, віддав 44 точні передачі з 56 (79%) та 12 разів втратив володіння. Гіршу оцінку у складі "вишень" за поєдинок має лише півзахисник Антуан Семеньйо (6,3).

Ця перемога дозволила Борнмуту піднятися на 10 сходинку в турнірній таблиці. А ось Арсенал дав шанс Ліверпулю та Манчестер Сіті відірватися в боротьбі за чемпіонство.