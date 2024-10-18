Наставник Арсенала оцінив стан травмованого Зінченка

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета заявив, що український захисник команди Олександр Зінченко найближчим часом повністю відновиться після травми.

Його слова передає Football.london.

"Стан Зінченка, Вайта та Тімбера? Вони досить близькі до повного відновлення, всі троє. Нам доведеться пришвидшити процес. У нас є проблеми з чисельністю футболістів, особливо на правому фланзі", – сказав Артета.

Зазначимо, що через ушкодження Зінченко вже пропустив три останні матчі Арсенала, та не допоміг збірній України у жовтневих поєдинках Ліги націй.

Напередодні 27-річний українець потрапив у рейтинг найкращих гравців в історії футболу за незвичним показником.

Раніше повідомлялося, що "каноніри" планують підписати двох гравців Борнмута, один з яких може замінити Зінченка.