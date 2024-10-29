Україна – Туреччина: онлайн-трансляція

У вівторок, 29 жовтня, жіноча збірна України з футболу зіграє проти національної команди Туреччини в матчі-відповіді відбору до чемпіонату Європи 2025.

Друга зустріч у межах першого раунду плейоф відбудеться у Кишиневі на стадіоні "Зімбру" та розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Дивіться відеотрансляцію, яка проводиться Українською асоціацією футболу, у прямому етері на Чемпіоні.

Нагадаємо, в першому поєдинку у Стамбулі збірні України та Туреччини зіграли внічию – 1:1.