Бити червоне. У Молдові збірна України зіграє вирішальний матч першого раунду плейоф до Євро-2025

У вівторок, 29 жовтня, жіноча збірна України з футболу зіграє матч-відповідь проти команди Туреччини в межах раунду плейоф відбору до чемпіонату Європи 2025, який відбудеться наступного року у Швейцарії.

Своїх суперниць українки прийматимуть у Кишиневі на стадіоні "Зімбру". Номінально домашній поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, в першому поєдинку в Туреччині Україна зіграла проти своїх суперниць внічию – 1:1.

"Прикро, що ми не втримали переможний рахунок, тепер будемо відштовхуватися від того, що маємо. Важливо, що обійшлося без серйозних пошкоджень, і в матчі-відповіді можна буде розраховувати на всіх ключових гравчинь", – сказав напередодні матча-відповіді головний тренер збірної України Володимир П’ятенко.

"Синьо-жовті" прибули до Кишинева 26 жовтня, наступного дня після першого матчу, і того ж дня провели перше тренування. У разі позитивного результату збірна України зіграє проти переможця пари Бельгія – Греція. Перший матч у Греції переможця не виявив – 0:0.

Зазначимо, що збірна України лише одного разу виступала у фінальному турнірі чемпіонату Європи, це було в 2009-му. Збірна Туреччини на таких масштабних форумах ще не грала.