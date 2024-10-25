З Босфору – без фори. Україна зіграла внічию з Туреччиною в першому матчі плейоф відбору на жіночий Євро-2025

Жіноча збірна України з футболу зіграла перший матч раунду плейоф відбору до Євро-2025. У Стамбулі команда Володимира П’ятенка розписала мирову з Туреччиною – 1:1.

Першого удару господарки завдали на 7-й хвилині – вище. За кілька хвилин Вероніка Андрухів втекла майже віч на віч, однак вчасно вийшла на м’яч голкіперка господарів і завадила удару. "Червоні" більше контролювали м’яч, але без особливої гостроти.

На 15-й хвилині гравчиня турецької команди била злету після флангової передачі – знову над поперечкою. Згодом була перша нагода від наших дівчат – подача з кутового, серія ударів – і захисниця вибила м’яча з самісінької лінії воріт.

А на 31-й хвилині "кут" для українок видався гольовим. Воротарка вийшла на м’яч, відбила його подалі після перехоплення. Але ж тут як тут Дарина Апанащенко з метрів 14-ти лівою вколочує м’яча у верхній дальній кут – це краса! А Туреччина за весь тайм так і не завдала жодного удару в площину.

Такий удар трапився на початку другого тайму – Катерина Самсон на місці! Вона ж врятувала й у наступному епізоді, коли витягнула "мертвий" м’яч з під поперечини після удару головою від суперниці.

Господарки тиснули, наші ж переважно відбивались. І нас таки дотиснули на 61-й хвилині. Довгу флангову передачу злету замкнула Тюркоглу, яка сама головою вдарилась у стійку, але м’яч від протилежної стійки залетів у сітку…

Після забитого голу господарки перемістили гру на половину поля українок, чимало комбінували, але практично без реальних нагод забити. Під завісу поєдинку був небезпечний штрафний удар від турчинь.

Потім наші дівчата втекли у чи не в єдину за тайм контратаку, довели справу до удару, проте він був заслабким – схоже, сил вже банально не залишалось… В українок був ще кутовий на останній компенсованій хвилині, але рахунок залишився без змін – 1:1.

Відбір до Євро-2025

Плейоф, перший матч

Туреччина – Україна – 1:1

Голи: Кескін (61) – Апанащенко (31)

Туреччина: Селда Акгез – Дживелек, Абрахамссон, Хіз, Езев, Джал, Топчу, Пекел (Карабулут, 67), Тюркоглу (Садикоглу, 82), Кескін, Шекер (Ханчар, 90)

Україна: Самсон – Басанська, Шматко, Апанащенко, Корсун, Семків, Петрик, Овдійчук (Гірин, 70), Калініна (Козлова, 79), Андрухів (Панцулая, 79), Кравчук (Глущенко, 46; Молодюк, 93)

Нагадаємо стадія плейоф складається з двох раундів. Повторний матч Україна зіграє проти Туреччини в Молдові 29 жовтня. У разі, якщо здобуде загальну перемогу, то зустрінеться з переможцем пари Бельгія – Греція. Євро-2025 відбудеться наступного року у Швейцарії.