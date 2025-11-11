Українська правда
Тролінг дня: кохана хавбека збірної України показала його улюблену звичку на полі

Богдан Войченко — 11 листопада 2025, 12:20
Дівчина хавбека Брентфорда та збірної України Єгора Ярмолюка, Валерія, розсмішила фанатів новим відео у TikTok.

Вона зробила кумедну добірку моментів із матчів футболіста, де він постійно піднімає шорти на нозі.

Під відео дівчина жартома написала:

"Як ти завжди впізнаєш його на полі?"

Користувачі соцмереж одразу підхопили цей ролик, назвавши рух Ярмолюка його "фірмовою фішкою", оцінивши почуття гумору дівчини.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Сергій Ребров викликав до лав збірної України хавбека Брентфорда на матчі групового етапу відбору ЧС-2026 проти Франції та Ісландії.

Раніше повідомлялося, що Ярмолюк потрапив до сфери інтересів лондонського гранду.

Брентфорд Збірна України з футболу Єгор Ярмолюк