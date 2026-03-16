Брентфорд з Ярмолюком зіграв результативну нічию з Вулвергемптоном в АПЛ
У понеділок, 16 березня, відбувся завершальний матч 30 туру Англійської Премєр-ліги, в якому Брентфорд вдома зустрівся з Вулвергемптоном.
Поєдинок завершився з рахунком 2:2.
Господарі поля у першому таймі вийшли вперед після голів Кайоде та Тьяго. "Вовки" відповіли влучним ударом Армстронга, а наприкінці матчу зрівняли рахунок завдяки м'ячу Арокодаре.
Український півзахисник "бджіл" Єгор Ярмолюк вийшов на заміну на 68-й хвилині гри.
Чемпіонат Англії – АПЛ
30 тур, 16 березня
Брентфорд – Вулвергемптон 2:2 (2:1)
Голи: 1:0 – 22 Кайоде, 2:0 – 37 Тьяго, 2:1 – 44 Армстронг, 2:2 – 78 Арокодаре
Брентфорд залишився на сьомій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Англії з 45 очками в активі. Вулвергемптон йде останнім з 17 очками.
Напередодні Ліверпуль втратив перемогу над Тоттенгемом, а Манчестер Юнайтед упевнено обіграв Астон Віллу.