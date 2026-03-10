Вест Гем у серії пенальті переграв Брентфорд Ярмолюка та став останнім чвертьфіналістом Кубку Англії

У понеділок, 9 березня, відбувся матч 1/8 фіналу Кубку Англії, в якому Вест Гем вдома обіграв Брентфорд.

У першому таймі дубль оформив півзахисник "молотобійців" Джеррод Боуен. Хавбек відкрив рахунок на 19-й хвилині після розіграшу кутового, а згодом реалізував пенальті. Поміж його голами своїм м'ячем відзначився нападник Брентфорда Ігор Тьяго. У другій половині бразилець відновив паритет та перевів гру в додатковий час.

В овертаймах голів команди не забивали, тож доля матчу вирішила серія пенальті.

Український півзахисник "бджіл" Єгор Ярмолюк розповів зустріч у стартовому складі та був замінений на 63-й хвилині гри.

Кубок Англії

1/8 фіналу, 9 березня

Вест Гем – Брентфорд 2:2 (2:1) – після пенальті 5:3

Голи: 1:0 – 19 Боуен, 1:1 – 28 Тьяго, 2:1 – 34 Боуен (пен), 2:2 – 81 Тьяго (пен)

Напередодні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка Англії. З результатами 1/8 фіналу можна ознайомитися за цим посиланням.