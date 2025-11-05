Українська правда
Тоттенгем націлився на Ярмолюка

Володимир Варуха — 5 листопада 2025, 14:42
Тоттенгем націлився на Ярмолюка
Єгор Ярмолюк
FC Brentford

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк потрапив у сферу інтересів Тоттенгема.

Про це повідомляє видання The Boy Hotspur.

За інформацією джерела, у лондонському клубі захоплені грою 21-річного хавбека і вважають, що він може суттєво підсилити центр поля команди. Перехід може відбутися вже під час зимового трансферного вікна.

Водночас Брентфорд не поспішає розлучатися з українцем посеред сезону. Клуб готовий розглянути пропозицію лише у випадку, якщо вона буде справді вигідною.

Раніше Ярмолюк вдруге поспіль потрапив до списку номінантів на звання найкращого гравця місяця у складі Брентфорда.

Також ми повідомляли, що Єгор Ярмолюк повернувся до тренувань з Брентфордом.

