Тоттенгем націлився на Ярмолюка

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк потрапив у сферу інтересів Тоттенгема.

Про це повідомляє видання The Boy Hotspur.

За інформацією джерела, у лондонському клубі захоплені грою 21-річного хавбека і вважають, що він може суттєво підсилити центр поля команди. Перехід може відбутися вже під час зимового трансферного вікна.

Водночас Брентфорд не поспішає розлучатися з українцем посеред сезону. Клуб готовий розглянути пропозицію лише у випадку, якщо вона буде справді вигідною.

Раніше Ярмолюк вдруге поспіль потрапив до списку номінантів на звання найкращого гравця місяця у складі Брентфорда.

Також ми повідомляли, що Єгор Ярмолюк повернувся до тренувань з Брентфордом.