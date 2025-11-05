Тоттенгем націлився на Ярмолюка
Єгор Ярмолюк
FC Brentford
Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк потрапив у сферу інтересів Тоттенгема.
Про це повідомляє видання The Boy Hotspur.
За інформацією джерела, у лондонському клубі захоплені грою 21-річного хавбека і вважають, що він може суттєво підсилити центр поля команди. Перехід може відбутися вже під час зимового трансферного вікна.
Водночас Брентфорд не поспішає розлучатися з українцем посеред сезону. Клуб готовий розглянути пропозицію лише у випадку, якщо вона буде справді вигідною.
Раніше Ярмолюк вдруге поспіль потрапив до списку номінантів на звання найкращого гравця місяця у складі Брентфорда.
