Очікуємо від нього крок вперед, – директор Баєра оцінив майбутнє Степанова

Rolfes über Artem Stepanov: „Das ist unser Ziel, dass er mit Nürnberg den Schritt in den Profifußball macht und dementsprechend immer näher an unsere Mannschaft rückt.“



Rolfes weiter: „Das ist Artem, aber da gibt’s mit Sicherheit noch mehrere (in diesem Jahr, aber auch im… pic.twitter.com/lmoFAyzhYx