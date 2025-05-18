Очікуємо від нього крок вперед, – директор Баєра оцінив майбутнє Степанова

Спортивний директор Баєра Сімон Рольфес висловився про майбутнє українського нападника Артема Степанова.

Думку функціонера наводить UBK.

"Наша мета – щоб він зробив крок вперед у професійному футболі разом із Нюрнбергом та став ближчим до нашої основної команди.

Наразі це Артем, але у нас є декілька претендентів на літо на наступний рік, хто міг би піти таким самим шляхом", – розпові Рольфес.

Rolfes über Artem Stepanov: „Das ist unser Ziel, dass er mit Nürnberg den Schritt in den Profifußball macht und dementsprechend immer näher an unsere Mannschaft rückt.“



Rolfes weiter: „Das ist Artem, aber da gibt’s mit Sicherheit noch mehrere (in diesem Jahr, aber auch im… pic.twitter.com/lmoFAyzhYx — UBK (@UBK__official) May 18, 2025

Українець у поточному сезоні взяв участь у двох матчах за першу команду Баєра, сумарно провівши на полі 18 хвилин. Трансферна вартість українця оцінюється у 350 тисяч євро.

У складі молодіжної команди "фармацевтів" Степанов зіграв 26 матчів, в яких забив 22 голи та віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, Нюрнберг підписав форварда Баєра на правах річної оренди без права викупу.

Раніше цей трансфер оцінив головний тренер представника Другої Бундесліги Мірослав Клозе.