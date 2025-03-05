Директор Баварії прокоментував переговори з Кімміхом та Мюллером щодо контрактів
Томас Мюллер
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Директор Баварії Макс Еберль прокоментував стан переговорів з Томасом Мюллером та Йозуа Кімміхом щодо нових контрактів.
Слова функціонера наводить журналіст Фабріціо Романо.
"Томас – ікона Баварії. Мова йде про його та наші думки з цього приводу. Про те, ким він себе бачить у клубі. Наприкінці минулого року ми мали певну розмову і ще матимемо", – розповів Еберль.
Окрім того, фахівець висловився про переговори із Йозуа Кімміхом.
"Як я і казав, переговори залишаються взаємоввічливими та поважливими. Втім, рішення повинно бути ухвалено якомога швидше", – резюмував німець.
У поточному сезоні Йозуа зіграв 36 матчів у всіх турнірах, в яких зміг забити один гол та віддати 10 результативних передач.
На рахунку Мюллера п'ять забитих м'ячів та чотири асисти у 32 матчах за "червоних".
Раніше директор Баварії Макс Еберль назвав Кімміха майбутнім капітаном команди після того, як Мануель Ноєр завершить кар'єру.