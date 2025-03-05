Директор Баварії прокоментував переговори з Кімміхом та Мюллером щодо контрактів

Директор Баварії Макс Еберль прокоментував стан переговорів з Томасом Мюллером та Йозуа Кімміхом щодо нових контрактів.

Слова функціонера наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Томас – ікона Баварії. Мова йде про його та наші думки з цього приводу. Про те, ким він себе бачить у клубі. Наприкінці минулого року ми мали певну розмову і ще матимемо", – розповів Еберль.

Окрім того, фахівець висловився про переговори із Йозуа Кімміхом.

"Як я і казав, переговори залишаються взаємоввічливими та поважливими. Втім, рішення повинно бути ухвалено якомога швидше", – резюмував німець.

🚨 Bayern director Max Eberl on Thomas Müller contract: “Thomas is an icon of FC Bayern. It's about his thoughts, how he imagines his role, as well as our thoughts”.



“There was a conversation at the end of last year, and we will continue that”, told BILD. pic.twitter.com/R9zZHvvh6l — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 5, 2025

У поточному сезоні Йозуа зіграв 36 матчів у всіх турнірах, в яких зміг забити один гол та віддати 10 результативних передач.

На рахунку Мюллера п'ять забитих м'ячів та чотири асисти у 32 матчах за "червоних".

Раніше директор Баварії Макс Еберль назвав Кімміха майбутнім капітаном команди після того, як Мануель Ноєр завершить кар'єру.