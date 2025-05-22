Рафінья підписав новий контракт з Барселоною

Один з найкращих гравців Барселони нинішнього сезону Рафінья продовжить радувати фанатів каталонського клубу своєю грою.

"Синьо-гранатові" на своєму сайті повідомили про продовження контракту з 28-річним бразильцем.

Чинна угода сторін була розрахована до літа 2027 року. Клуб та футболіст домовилися про новий контракт, який діятиме до літа 2028 року.

Sigue el sueño. Crecemos juntos.

𝗥𝗔𝗣𝗛𝗜𝗡𝗛𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟴 💙❤️ pic.twitter.com/zUELf4OHvu — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 22, 2025

Рафінья приєднався до Барселони влітку 2022 року. За його трансфер іспанці заплатили англійцям 58 мільйонів євро.

У поточній кампанії вінгер провів 56 матчів, у яких він відзначився 34 голами та 25 результативними передачами. Такі виступи зробили його одним з головних претендентів на Золотий м'яч-2025.

Нагадаємо, що вчора, 21 травня, Барселона оголосила про продовження контракту з головним тренером Гансі Фліком.

Раніше стало відомо, що одноклубник Рафіньї Ламін Ямал отримає культовий номер каталонського колективу в наступному сезоні.