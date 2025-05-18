Лапорта прокоментував ситуацію з новим контрактом Ямала

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта висловився про ситуацію навколо нового контракту Ламіна Ямала з клубом.

Коментар функціонера наводить журналіст Фабріціо Романо.

За словами Лапорти, усі деталі нової угоди з головною зіркою "блаугранас" узгоджена і наразі триває підготовка до оголошення.

🚨🔐 Barcelona president Laporta: “Lamine Yamal’s contract renewal has already been agreed upon”.



“Now all that remains is the official signing”. pic.twitter.com/Svi5Rm99bb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2025

Очікується, що новий контракт буде розраховано до літа 2030 року. Клуб чекає на 18-річчя талановитого іспанця.

На рахунку Ямала 17 голів і 25 асистів у 53 матчах за Барселону в усіх турнірах сезону-2024/25.

Раніше з'явилась інформація про потенційну зарплату Ламіна за новим контрактом.