Лапорта прокоментував ситуацію з новим контрактом Ямала
Ламін Ямал
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Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта висловився про ситуацію навколо нового контракту Ламіна Ямала з клубом.
Коментар функціонера наводить журналіст Фабріціо Романо.
За словами Лапорти, усі деталі нової угоди з головною зіркою "блаугранас" узгоджена і наразі триває підготовка до оголошення.
Очікується, що новий контракт буде розраховано до літа 2030 року. Клуб чекає на 18-річчя талановитого іспанця.
На рахунку Ямала 17 голів і 25 асистів у 53 матчах за Барселону в усіх турнірах сезону-2024/25.
Раніше з'явилась інформація про потенційну зарплату Ламіна за новим контрактом.