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Лапорта прокоментував ситуацію з новим контрактом Ямала

Володимир Максименко — 18 травня 2025, 14:22
Лапорта прокоментував ситуацію з новим контрактом Ямала
Ламін Ямал
Getty Images

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта висловився про ситуацію навколо нового контракту Ламіна Ямала з клубом.

Коментар функціонера наводить журналіст Фабріціо Романо.

За словами Лапорти, усі деталі нової угоди з головною зіркою "блаугранас" узгоджена і наразі триває підготовка до оголошення.

Очікується, що новий контракт буде розраховано до літа 2030 року. Клуб чекає на 18-річчя талановитого іспанця.

На рахунку Ямала 17 голів і 25 асистів у 53 матчах за Барселону в усіх турнірах сезону-2024/25.

Раніше з'явилась інформація про потенційну зарплату Ламіна за новим контрактом.

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