Він ще може повернути себе, – легенда МЮ оцінив ймовірність переходу Рашфорда в Барселону

Легендарний захисник Манчестер Юнайтед Гарі Паллістер вважає, що Маркус Рашфорд все ще здатен демонструвати гру високого рівня.

Слова 59-річного англійця наводить Goal.

На початку лютого цього року 27-річний вінгер перейшов до Астон Вілли на правах оренди, де він поступово почав нагадувати себе минулого.

Ще раніше гравцем цікавилася Барселона, яка може відновити інтерес цього літа. На думку Паллістера, Рашфорд ще може повернутися до гри високого рівня, проте він не думає, що каталонці зможуть дозволити собі трансфер футболіста.

"Барселона – великий футбольний клуб, це топ-команда для будь-якого гравця. У них були фінансові проблеми, тому влітку їм може бути складно підписати Рашфорда. Але це також залежатиме від того, чи зважиться Астон Вілла викупити його. Кілька років тому він коштував 100 мільйонів фунтів, але зараз його оцінка сильно впала. Але у ньому все ще є той гравець, і якщо він зможе повернутися до тієї форми, він може знову підняти свою вартість до того рівня", – сказав Паллістер.

З момент свого переходу до Астон Вілли Маркус Рашфорд взяв участь у 17 матчах, у яких відзначився 4 голами та 6 асистами.

У квітні футболіст зазнав травми, через яку він ризикує більше не з'явитися на полі в поточному сезоні.

Нагадаємо, що головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім оцінив важливість потенційних виступів його команди у Лізі чемпіонів наступного сезону.