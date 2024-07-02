Історична серія пенальті: як Кошта повторив досягнення Шовковського

Воротар збірної Португалії Діогу Кошта став героєм нації, відбивши три удари з 11-метрової позначки поспіль у серії післяматчевих пенальті в грі 1/8 фіналу Євро-2024 проти Словенії (0:0, 3:0 по пенальті).

Кошта став першим голкіпером в історії, який відбив три удари в серії пенальті на чемпіонатах Європи. Також збірна Словенії першою в історії не забила жодного голу в серії післяматчевих пенальті на Євро.

🌟 Diogo Costa becomes the first goalkeeper to save three penalties in a Euros shootout



❌ Slovenia become the first team in Euros history not to score in a penalty shootout #PORSVN | #Euro2024 pic.twitter.com/hxFjUTQmc4 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 1, 2024

Зазначимо, що воротар збірної Португалії повторив подвиг українського голкіпера Олександра Шовковського, який у 2006 році потягнув 2 удари з позначки в грі 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Швейцарії, ще в одному випадку схибив суперник.