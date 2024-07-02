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Історична серія пенальті: як Кошта повторив досягнення Шовковського

Станіслав Лисак — 2 липня, 01:19
Історична серія пенальті: як Кошта повторив досягнення Шовковського

Воротар збірної Португалії Діогу Кошта став героєм нації, відбивши три удари з 11-метрової позначки поспіль у серії післяматчевих пенальті в грі 1/8 фіналу Євро-2024 проти Словенії (0:0, 3:0 по пенальті).

Кошта став першим голкіпером в історії, який відбив три удари в серії пенальті на чемпіонатах Європи. Також збірна Словенії першою в історії не забила жодного голу в серії післяматчевих пенальті на Євро.

Зазначимо, що воротар збірної Португалії повторив подвиг українського голкіпера Олександра Шовковського, який у 2006 році потягнув 2 удари з позначки в грі 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Швейцарії, ще в одному випадку схибив суперник.

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