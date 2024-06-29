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Лунін визначився з майбутнім у Реалі

Олександр Булава — 29 червня, 15:14
Лунін визначився з майбутнім у Реалі

Голкіпер збірної України Андрій Лунін вирішив не продовжувати контракт з мадридським Реалом.

Про це повідомляє Marca.

Українець має ще рік чинного контракту. "Вершкові" наразі готові завершити співпрацю з українцем через рік, або продати його в інший клуб влітку.

Джерело зазначає, що у роздягальні Реала припускали, що Лунін шукатиме новий клуб на наступний сезон. На додаток, так вважав навіть тренерський штаб, обґрунтовуючи це тим, що стартовим гравцем мадридців є і буде Тібо Куртуа.

Нагадаємо, що Лунін став найгіршим гравцем групового етапу Євро-2024 за версією аналітичного порталу WhoScored.

Андрій Лунін Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Футбольні трансфери

Андрій Лунін

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