Лунін визначився з майбутнім у Реалі
Голкіпер збірної України Андрій Лунін вирішив не продовжувати контракт з мадридським Реалом.
Про це повідомляє Marca.
Українець має ще рік чинного контракту. "Вершкові" наразі готові завершити співпрацю з українцем через рік, або продати його в інший клуб влітку.
Джерело зазначає, що у роздягальні Реала припускали, що Лунін шукатиме новий клуб на наступний сезон. На додаток, так вважав навіть тренерський штаб, обґрунтовуючи це тим, що стартовим гравцем мадридців є і буде Тібо Куртуа.
Нагадаємо, що Лунін став найгіршим гравцем групового етапу Євро-2024 за версією аналітичного порталу WhoScored.