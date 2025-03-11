Бражко повернувся в основний склад Динамо на матч проти Зорі

Київське Динамо та луганська Зоря оголосили стартові склади на матч 21 туру чемпіонату України.

Про це повідомляє сайт УПЛ.

До складу "біло-синіх" повернувся Володимир Бражко, який ще не з'являвся в основі клубу після зимової паузи. Нагадаємо, хавбек міг перейти до Вулвергемптона, але Ігор Суркіс відмовився відпускати футболіста.

Динамо Київ: Нещерет – Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко – Буяльський, Бражко, Шапаренко – Ярмоленко, Ванат, Брагару.

Запасні: Моргун, Сьомка, Рубчинський, Кабаєв, Дячук, Саленко, Біловар, Коробов, Дубінчак, Михайленко, Пономаренко.

Зоря: Сапутін – Тронтель, Ескінья, Джордан, Башич, Жуніньйо – Мічин, Дришлюк – Білоцерковець, Будківський, Вантух.

Запасні: Мацапура, Кирюханцев, Кораблін, Андрушко, Писаренко.

Стартовий свисток матчу заплановано на 15:30 за київським часом. Пряма онлайн-відеотрансляція поєдинку доступна на сайті "Чемпіон".