Динамо – Зоря: онлайн відеотрансляція матчу 21 туру УПЛ

У вівторок, 11 березня, відбудеться матч 21-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому київське Динамо прийматиме луганську Зорю.

Поєдинок відбудеться у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток запланований на 15:30.

Дивіться відеотрансляцію, організовану футбольним клубом Динамо, у прямому етері на сайті "Чемпіон".

Напередодні гри Динамо посідає перше місце в турнірній таблиці, маючи 50 очок після 20 зіграних матчів та жодної поразки. Зоря йде шостою, у команди 28 балів та поєдинок у запасі.