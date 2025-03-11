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Динамо – Зоря: онлайн відеотрансляція матчу 21 туру УПЛ

Денис Шаховець — 11 березня 2025, 13:44
Динамо – Зоря: онлайн відеотрансляція матчу 21 туру УПЛ
ФК Динамо Київ

У вівторок, 11 березня, відбудеться матч 21-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому київське Динамо прийматиме луганську Зорю.

Поєдинок відбудеться у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток запланований на 15:30.

Дивіться відеотрансляцію, організовану футбольним клубом Динамо, у прямому етері на сайті "Чемпіон".

Напередодні гри Динамо посідає перше місце в турнірній таблиці, маючи 50 очок після 20 зіграних матчів та жодної поразки. Зоря йде шостою, у команди 28 балів та поєдинок у запасі.

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