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Динамо зіграє із Зальцбургом, Галатасарай прийме Янг Бойз у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

Руслан Травкін — 27 серпня, 07:20
Динамо зіграє із Зальцбургом, Галатасарай прийме Янг Бойз у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів
Гравці Динамо
Динамо Київ

Сьогодні, 27 серпня, відбудуться три матчі плейоф кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів.

Київське Динамо відправилося до Австрії, де проведе матч із Зальцбургом. Початок — о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Ліга чемпіонів 2024/25 — кваліфікація
Плейоф, 27 серпня

22:00 Зальцбург (Австрія) — Динамо (Україна)

22:00 Галатасарай (Туреччина) — Янг Бойз (Швейцарія)

22:00 Спарта (Чехія) — Мальме (Швеція)

Нагадаємо, що на шляху до вирішальної стадії відбору підопічні Олександра Шовковського в другому кваліфікаційному колі ЛЧ розгромили Партизан за сумою двох матчів з рахунком 9:2, а також здолали Рейнджерс. У першій грі Динамо зіграло внічию 1:1, а на виїзді кияни зуміли в більшості обіграти суперника (2:0).

Перший матч із Зальцбургом проходив у польському Любліні. Австрійський гранд здобув комфортну перемогу (2:0).

Галатасарай Динамо Київ Мальме РБ Зальцбург Розклад матчів Спарта Янг Бойз Ліга чемпіонів-2024/25

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