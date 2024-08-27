Динамо зіграє із Зальцбургом, Галатасарай прийме Янг Бойз у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні, 27 серпня, відбудуться три матчі плейоф кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів.

Київське Динамо відправилося до Австрії, де проведе матч із Зальцбургом. Початок — о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Ліга чемпіонів 2024/25 — кваліфікація

Плейоф, 27 серпня

22:00 Зальцбург (Австрія) — Динамо (Україна)

22:00 Галатасарай (Туреччина) — Янг Бойз (Швейцарія)

22:00 Спарта (Чехія) — Мальме (Швеція)

Нагадаємо, що на шляху до вирішальної стадії відбору підопічні Олександра Шовковського в другому кваліфікаційному колі ЛЧ розгромили Партизан за сумою двох матчів з рахунком 9:2, а також здолали Рейнджерс. У першій грі Динамо зіграло внічию 1:1, а на виїзді кияни зуміли в більшості обіграти суперника (2:0).

Перший матч із Зальцбургом проходив у польському Любліні. Австрійський гранд здобув комфортну перемогу (2:0).