Динамо зіграє із Зальцбургом, Янг Бойз прийме Галатасарай у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні, 21 серпня, відбудуться чотири матчі плейоф кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів.
Київське Динамо у польському Любліні зіграє з австрійським Зальцбургом. Початок — о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.
Ліга чемпіонів 2024/2025 — кваліфікація
Плейоф, 21 серпня
22:00 Динамо Київ (Україна) — Зальцбург (Австрія)
22:00 Янг Бойз (Швейцарія) — Галатасарай (Туреччина)
22:00 Мальме (Швеція) — Спарта Прага (Чехія)
22:00 Мідтьюлланн (Данія) — Слован Братислава (Словаччина)
Нагадаємо, що на шляху до вирішальної стадії відбору підопічні Олександра Шовковського в другому кваліфікаційному колі ЛЧ розгромило Партизан за сумою двох матчів з рахунком 9:2, а також здолали Рейнджерс. У першій грі Динамо зіграло внічию 1:1, а на виїзді кияни зуміли в більшості обіграти суперника (2:0).