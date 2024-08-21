Динамо зіграє із Зальцбургом, Янг Бойз прийме Галатасарай у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні, 21 серпня, відбудуться чотири матчі плейоф кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів.

Київське Динамо у польському Любліні зіграє з австрійським Зальцбургом. Початок — о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Ліга чемпіонів 2024/2025 — кваліфікація

Плейоф, 21 серпня

22:00 Динамо Київ (Україна) — Зальцбург (Австрія)

22:00 Янг Бойз (Швейцарія) — Галатасарай (Туреччина)

22:00 Мальме (Швеція) — Спарта Прага (Чехія)

22:00 Мідтьюлланн (Данія) — Слован Братислава (Словаччина)

Нагадаємо, що на шляху до вирішальної стадії відбору підопічні Олександра Шовковського в другому кваліфікаційному колі ЛЧ розгромило Партизан за сумою двох матчів з рахунком 9:2, а також здолали Рейнджерс. У першій грі Динамо зіграло внічию 1:1, а на виїзді кияни зуміли в більшості обіграти суперника (2:0).