Я про це не думаю: Ярмоленко – про свій 118-й гол в УПЛ

Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко відреагував на свій 118-й гол у чемпіонаті України, зазначивши, що йому більш приємно виходити у стартовому складі.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Якщо чесно, то я про це не думаю (про 118-й гол – прим.). Звичайно, класно забивати голи, але більш приємно те, що вийшов у складі, зіграв свій час, забив м'яч, команда перемогла. З хорошим настроєм готуємося до наступної гри.

Завжди хочеться грати. Я думаю, кожен футболіст хоче грати, але в нас є обойма і вирішувати головному тренеру, хто буде грати. Тому так. А дізнався про це сьогодні на настанові перед грою", – сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, Динамо перемогло Оболонь з рахунком 2:1, а гол Ярмоленка дозволив йому обійти у рейтингу найкращих бомбардирів першості Євгена Селезньова.