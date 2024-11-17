Клуби МЛС складуть конкуренцію Шахтарю і Динамо в боротьбі за гравця української молодіжки

Правий захисник Ворскли та молодіжної збірної України Ілля Крупський перебуває у сфері інтересів грандів українського футболу.

Про це повідомив ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.

За його інформацією, поки що Шахтар поводиться пасивніше, ніж Динамо. Окрім того, навесні-влітку до 20-річного фулбека виявляло інтерес Полісся, але наразі він відійшов на другий план, оскільки на його позицію "вовки" збираються підписати гравця збірної Албанії.

До Крупського є предметний інтерес і з-за кордону. За словами Співаковського, головними конкурентами Динамо та Шахтаря в боротьбі за гравця Ворскли є два неназвані клуби з МЛС.

Ворскла позиціонує Іллю як свій головний актив, тому оцінює його у більш ніж два мільйони євро – саме така клаусула прописана в його контракті з полтавським клубом. Сам Крупський раніше говорив, що йому однаково подобаються і Шахтар, і Динамо, а партнери по Ворсклі вже травлять його щодо трансферу.