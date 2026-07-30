Суркіс-молодший у основі. Визначилися склади на матч Ліги Європи ПАОК – Динамо Київ
Тренерські штаби ПАОКа і Динамо Київ визначилися зі складами на матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги Європи-2026/27.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Склади команд:
ПАОК: Павленка, Гомес, Міхаїлідіс, Хатзідіакос, Кенні, Зафейріс, Сантамарія, Тайсон, Константеліас, Живкович, Міту
Динамо: Суркіс, Михавко, Тіаре, Кендзьора, Сич, Лонвейк, Бражко, Редушко, Буяльський, Волошин, Пономаренко
Відзначимо вихід у основі Динамо новачка команди, Олексія Сича, та В'ячеслава Суркіса – племінника президента клубу, Ігоря Суркіса.
Матч-відповідь ПАОК – Динамо відбудеться 30 липня, початок – о 20:45 за Києвом. Перший матч тижневої давності, номінально домашній для Динамо, завершився перемогою ПАОКа 3:2.