ПАОК та Динамо назвали стартові склади на матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи

У четвер, 30 липня, відбудеться матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому Динамо на виїзді зіграє проти ПАОКа.

Вже відомі стартові склади команд на поєдинок, який відбудеться на стадіоні "Тумба" в Греції о 20:45 за київським часом.

ПАОК : Павленка, Кенні, Гомес, Хацидіакос, Михайлідіс, Зафейріс, Сантамарія, Живкович, Константеліас, Тайсон, Міту

: Павленка, Кенні, Гомес, Хацидіакос, Михайлідіс, Зафейріс, Сантамарія, Живкович, Константеліас, Тайсон, Міту Динамо: Суркіс, Михавко, Тьяре, Сич, Кендзьора, Лонвейк, Бражко, Редушко, Буяльський, Волошин, Пономаренко

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння ПАОК – Динамо за цим посиланням.

Нагадаємо, що в першій зустрічі "біло-сині" зазнали поразки на умовно домашньому полі. Вони поступились із рахунком 2:3.