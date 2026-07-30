ПАОК та Динамо назвали стартові склади на матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи
UEFA
У четвер, 30 липня, відбудеться матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому Динамо на виїзді зіграє проти ПАОКа.
Вже відомі стартові склади команд на поєдинок, який відбудеться на стадіоні "Тумба" в Греції о 20:45 за київським часом.
- ПАОК: Павленка, Кенні, Гомес, Хацидіакос, Михайлідіс, Зафейріс, Сантамарія, Живкович, Константеліас, Тайсон, Міту
- Динамо: Суркіс, Михавко, Тьяре, Сич, Кендзьора, Лонвейк, Бражко, Редушко, Буяльський, Волошин, Пономаренко
"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння ПАОК – Динамо за цим посиланням.
Нагадаємо, що в першій зустрічі "біло-сині" зазнали поразки на умовно домашньому полі. Вони поступились із рахунком 2:3.