Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

ПАОК та Динамо назвали стартові склади на матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи

Олексій Мурзак — 30 липня 2026, 19:41
ПАОК та Динамо назвали стартові склади на матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи
UEFA

У четвер, 30 липня, відбудеться матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому Динамо на виїзді зіграє проти ПАОКа.

Вже відомі стартові склади команд на поєдинок, який відбудеться на стадіоні "Тумба" в Греції о 20:45 за київським часом.

  • ПАОК: Павленка, Кенні, Гомес, Хацидіакос, Михайлідіс, Зафейріс, Сантамарія, Живкович, Константеліас, Тайсон, Міту
  • Динамо: Суркіс, Михавко, Тьяре, Сич, Кендзьора, Лонвейк, Бражко, Редушко, Буяльський, Волошин, Пономаренко

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння ПАОК – Динамо за цим посиланням.

Нагадаємо, що в першій зустрічі "біло-сині" зазнали поразки на умовно домашньому полі. Вони поступились із рахунком 2:3.

Динамо Київ Ліга Європи ПАОК

Динамо Київ

Три клуби АПЛ цікавляться захисником Динамо Київ
Чемпіонська гонка, рекорд Ярмоленка та битва за виживання: головні інтриги нового сезону УПЛ
Якщо прибиратимуть ніжки, то нічого не вийде: Ковалець оцінив шанси Динамо пройти ПАОК у Лізі Європи
ПАОК – Динамо. Анонс онлайн-трансляції матчу Ліги Європи
Підходимо до протистояння з оптимізмом: тренер ПАОКа – про майбутній матч-відповідь проти Динамо у Лізі Європи

Останні новини