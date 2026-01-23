Динамо може підписати найкращого бомбардира Ліги конференцій минулого сезону – журналіст

Форвард польської Ягеллонії Афіміко Пулулу знову привернув увагу київського Динамо.

Про це повідомив польський журналіст Каспер Томчик.

За інформацією джерела, кияни ведуть активні переговори щодо 26-річного гравця, контракт якого з нинішнім клубом завершується влітку 2026 року. Його трансферна вартість складає 4 мільйони євро.

У складі Ягеллонії анголець зіграв 116 матчів, в яких забив 48 голів та віддав 11 результативних передач.

За підсумками минулого сезону Ліги конференцій Пулулу став найкращим бомбардиром турніру, записавши на свій рахунок 8 голів.

Раніше стало відомо, що Динамо планує підсилити склад нападником, і не розглядає підписання гравців на інші позиції.