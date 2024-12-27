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Динамо спробує придбати одного з найкращих бомбардирів Ліги конференцій – джерело

Олексій Мурзак — 27 грудня 2024, 23:25
Динамо спробує придбати одного з найкращих бомбардирів Ліги конференцій – джерело
Афіміко Пулулу
transfermarkt

Форвард польської Ягеллонії Афіміко Пулулу перебуває в шортлисті київського Динамо.

Про це повідомляє Telegram-канал "Інсайди від Пасічника 2.0".

За інформацією джерела, 25-річний ангольський футболіст є одним із варіантів посилення атаки українського клубу,.

Також зазначається, що Афіміко не єдиний футболіст у списку потенційних новачків киян у зимове трансферне вікно.

У поточному сезоні Пулулу забив 5 голів і віддав 1 асист у 6 матчах Ліги конференцій.

Раніше Динамо оголосило розклад та імена майбутніх суперників, з якими воно зіграє під час тренувального збору в Туреччині.

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