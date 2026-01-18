Динамо не розглядає підписання вінгера Вереса та шукає лише нападника – журналіст

Динамо планує підсилити склад нападником, і не розглядає підписання гравців на інші позиції.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

"За моєю інформацією, в Динамо зараз шукають тільки форварда. Спростовані чутки щодо загадкового Стенлі Кваші, а також Айдіна з Вереса. Ним в Динамо ніхто предметно не цікавився", – повідомив журналіст Михайло Співаковський.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Динамо зацікавлене у підписанні турецького вінгера рівненського Вереса Ерена Айдіна.

Напередодні стало відомо, що Жирона зацікавлена у підписанні хавбека київського клубу Миколи Шапаренка для підсилення півзахисту.