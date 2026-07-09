Динамо та Університатя Клуж оголосили стартові склади на матч 1-го раунду кваліфікації Ліги Європи

У четвер, 9 липня, відбудеться матч першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому зустрінуться київське Динамо й Університатя Клуж.

Команди вже визначилися зі складами на протистояння, яка стартує о 20:00 за київським часом.

Динамо : Нещерет, Кендзьора, Біловар, Михавко, Дубінчак, Піхальонок, Бражко, Шапаренко, Волошин, Пономаренко, Редушко

Університатя Клуж: Міхаїл, Кіпчу, Коубеш, Кристя, Станоєв, Драмме, Кодря, Штефанеску, Бик, Менді, Макалу

Зазначимо, що ветеран київського клубу Андрій Ярмоленко та новачок команди П'єр Мунгенге не потрапили до заявки на матч.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння Динамо – Університатя за цим посиланням.

Переможець цієї пари у другому колі зіграє проти грецького ПАОКа. Матч-відповідь команди проведуть рівно за тиждень.

Напередодні стало відомо, що один із ключових захисників Динамо Денис Попов вибув на кілька місяців через травму.