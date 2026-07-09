Мунгенге займається індивідуально: Костюк розповів про адаптацію новачка Динамо

Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк розповів про адаптацію в команді французького форварда П'єра Мунгенге, який раніше виступав за ПСЖ.

Українського фахівця цитує пресслужба "біло-синіх".

За словами Костюка, він встиг поспілкуватися з Мунгенге ще у Києві під час медогляду. Проте наразі 19-річний форвард займається індивідуально.

"Ми спілкувалися з П'єром ще коли він приїздив до Києва на медогляд. Хлопцеві сподобалося, що в команді багато молодих гравців, які прийшли з команди U19. Для нього важлива довіра тренера до молодих виконавців. Це зіграло чималу роль у прийнятті ним рішення приєднатися до Динамо. Наразі Мунгенге займається за індивідуальною програмою, з командою поки що не працював", – сказав Костюк.

Нагадаємо, що П'єр Мунгенге приєднався до Динамо на правах вільного агента. Форвард був одним з найкращих бомбардирів молодіжної команди ПСЖ та навіть встиг дебютувати за основну команду.

У четвер, 9 липня, команда Костюка зіграє перший матч кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти румунської Університаті. Поєдинок розпочнеться о 20:00.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Динамо – Університатя.