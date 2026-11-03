Шахтар зазнав поразки від Спортинга в 4 турі основного етапу Юнацької ліги УЄФА

Донецький Шахтар U-19 поступився лісабонському Спортингу у 4-му турі загального етапу Юнацької ліги УЄФА сезону-2026/27.

Зустріч завершилася із рахунком 1:3.

Перший гол було забито наприкінці першого тайму. Івуарійський нападник Кріс Громбахі завдав результативного удару по воротах Владислава Чимпоєша.

Підопічні Олексія Бєліка не змогли оговтатися від такого розвитку подій, і вже після перерви дубль у ворота донеччан оформив Габріел Сілва.

Гол Твердохліба на останніх хвилинах гри не врятував ситуацію для Шахтаря.

Юнацька ліга УЄФА-2026/27

Основний етап, 4-й тур

3 листопада

Шахтар U19 – Спортинг U19 – 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 45 Громбахі, 0:2 – 59 Сілва, 0:3 – 64 Сілва, 1:3 – 90+4 Твердохліб

Зазначимо, що протягом цьогорічного розіграшу Юнацької ліги УЄФА "гірники" не здобули жодного залікового бала, зазнавши поспіль чотирьох поразок.

Команда Олексія Бєліка перебуває на передостанньому місці у турнірній таблиці, випереджаючи лише Сабах Баку за різницею пропущених та забитих голів.

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Додамо, що дорослі команди Шахтаря та Спортинга також зустрінуться 3 листопада. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Напередодні Олександр Сопко спрогнозував результат цього поєдинку.