Буде результативний фінал: Кардаш назвав фаворита матчу Чернігів – Динамо

Колишній захисник збірної України Василь Кардаш поділився думками щодо фінального матчу Кубку України з футболу, в якому за трофей будуть боротись Динамо та Чернігів.

"Попри різний статус суперників, впевнений, що з боку динамівців не буде недооцінки. По-перше, у півфіналі Чернігів за шапкозакидацький настрій уже покарав Металіст 1925. По-друге, динамівцям обов'язково треба завоювати Кубок, аби покращити імідж клубу після невдач у чемпіонаті та на міжнародній арені. І хоча Динамо є фаворитом, Чернігів може ускладнити киянам життя. Адже чернігівці продовжують писати історію і намагатимуться стрибнути вище голови. Тому налаштування і самовіддача з їхнього боку будуть максимальними.

Все ж, схиляюся до того, що більш високий рівень підготовки динамівців дасться взнаки.

На мій погляд, буде результативний фінал. Думаю, що не піде з поля без свого гола бомбардир киян Матвій Пономаренко, а Кубок поїде до столиці", – сказав Кардаш.