Буде результативний фінал: Кардаш назвав фаворита матчу Чернігів – Динамо
Колишній захисник збірної України Василь Кардаш поділився думками щодо фінального матчу Кубку України з футболу, в якому за трофей будуть боротись Динамо та Чернігів.
Його слова передає Sport.ua.
"Попри різний статус суперників, впевнений, що з боку динамівців не буде недооцінки. По-перше, у півфіналі Чернігів за шапкозакидацький настрій уже покарав Металіст 1925. По-друге, динамівцям обов'язково треба завоювати Кубок, аби покращити імідж клубу після невдач у чемпіонаті та на міжнародній арені. І хоча Динамо є фаворитом, Чернігів може ускладнити киянам життя. Адже чернігівці продовжують писати історію і намагатимуться стрибнути вище голови. Тому налаштування і самовіддача з їхнього боку будуть максимальними.
Все ж, схиляюся до того, що більш високий рівень підготовки динамівців дасться взнаки.
На мій погляд, буде результативний фінал. Думаю, що не піде з поля без свого гола бомбардир киян Матвій Пономаренко, а Кубок поїде до столиці", – сказав Кардаш.
Зазначимо, що фінал відбудеться 20 травня у Львові. Початок зустрічі заплановано на 18:00.
Нагадаємо, що минулого сезону переможцем Кубку України став Шахтар. У вирішальній грі "гірники" переграли Динамо.