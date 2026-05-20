Чернігів – Динамо: опубліковано стартові склади на фінал Кубку України
УАФ
Тренерські штаби київського Динамо та Чернігова визначилися зі стартовими складами на фінал Кубку України сезону-2025/26.
Про це повідомляє пресслужба УПЛ, яка опублікувала стартові склади команд на матч
Чернігів: Татаренко, Картушов, Зенченко, Романченко, Галстян, Бибік, Шушко, Шалфєєв, Порохня, Сердюк, Безбородько
Динамо: Нещерет, Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко, Бражко, Буяльський, Волошин, Шапаренко, Шола, Пономаренко
Фінал Кубку України-2025/26 відбудеться у середу, 20 травня, у Львові на Арені Львів. Початок поєдинку – о 18:00 за київським часом.
Нагадаємо, для Чернігова це перший у історії фінал Кубку України, для Динамо – 20-й. 13 із попередніх 19 кияни виграли.