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Динамо та Шахтар проти аутсайдерів, битва за єврокубки в Житомирі: інтриги 27 туру УПЛ

Віталій Пасічний — 1 травня 2025, 19:00
ФК Динамо Київ
Динамо та Шахтар проти аутсайдерів, битва за єврокубки в Житомирі: інтриги 27 туру УПЛ

Уже в п'ятницю візьме старт черговий, 27 тур Української Прем'єр-ліги. Деякі перегони в турнірній таблиці УПЛ вже близькі до розв'язки, але інші, навпаки, досягли кульмінації. "Чемпіон" вирішив розповісти про головні інтриги туру.

2 травня
13:00, 📺 УПЛ ТБ
Лівий Берег – Карпати
15:30, 📺 УПЛ ТБ
Рух – Кривбас

3 травня

13:00, 📺 УПЛ ТБ
Чорноморець – Шахтар
15:30, 📺 УПЛ ТБ
Інгулець – Динамо
18:00, 📺 УПЛ ТБ
Верес – Оболонь

4 травня

13:00, 📺 УПЛ ТБ
ЛНЗ – Зоря
15:30, 📺 УПЛ ТБ
Колос – Ворскла
18:00, 📺 УПЛ ТБ
Полісся – Олександрія

Скільки Динамо і Шахтар заб'ють аутсайдерам?

Дві команди із зони вильоту грають проти головних грандів. За всієї поваги до Інгульця і Чорноморця, на цьому розмову про розклади можна і закінчити. Прірва в класі між грандами й аутсайдерами в Україні й так колосальна – а цього разу й особливі обставини на їхню користь.

У Чорноморця дуже багато орендованих гравців із Шахтаря. Проти "гірників" вони зіграти не можуть – тож команда Кучера зазнає безлічі кадрових втрат (Сігеєв, Лацабідзе, Тоіров) на конкретний матч. Скиба, до речі, теж не зіграє – але не через контракт із "гірниками", а через перебір карток.

Інгулець же раптово має важчий, ніж у гранда, графік. Якщо Динамо посеред тижня відпочивало, то команда з села Петрового догравала матч 16 туру із Зорею, який був перерваний через повітряну тривогу ще 8 грудня минулого року.

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Як Полісся підготується до Олександрії?

А ось друга команда УПЛ зіграє з четвертою – і, попри 17 очок відриву (для порівняння: стільки ж розділяють Карпати і Лівий Берег), гра обіцяє стати вкрай цікавою.

Відрив утворився багато в чому тому, що сильно здали зірки житомирського клубу: Олексій Гуцуляк і Олександр Назаренко. У кожного з вінгерів "зграї" зараз 14 очок за системою "гол+пас" – але Назаренко після фантастичного старту набрав лише 2 бали (асисти з Інгульцем і ЛНЗ) в останніх шістнадцяти турах. Гуцуляк має трохи кращі показники, але і він в останніх 11 турах оформив тільки два голи і одну гольову передачу.

ФК Олександрія

Полісся загалом стало дуже мало забивати (лише вісім м'ячів у дев'яти останніх матчах у всіх турнірах) – і, явно недобравши очок із простими суперниками, повинне намагатися виривати залікові бали з кимось сильнішим. Це при тому, що Олександрія буде, напевно, не проти нічиєї.

+6 від Шахтаря, з графіком "виїзд до Полісся, виїзд до Карпат, домашня гра з Вересом, виїзд до Чорноморця"... Здається, що поборотися з Динамо з такими роз'їздами все ж нереально – а ось, щоб випередити Шахтар, вистачить і пари нічиїх у найближчих матчах. Верес за пару турів до кінця може взагалі не мати мотивації, Чорноморець – достроково вилетіти.

Чи зможуть найближчі переслідувачі Полісся виграти на своїх виїздах?

Полісся, повторюся, дає шанси. Вище сказано про слабку результативність, але й, елементарно, колектив має лише одну перемогу в останніх п'яти матчах. А після Олександрії ще Динамо, потім Зоря – і кінець сезону з Кривбасом, який може стати фіналом битви за єврокубки.

Щоправда, для повноцінних перегонів і суперникам потрібно почати стабільно перемагати – а в них із цим проблеми. Кривбас переживає проблеми з категорії "непристойно говорити". Усі ми розуміємо, що футбол – не найголовніше в житті, що Кривий Ріг переживає страшні часи, і, напевно, нормально, що місцева футбольна команда почала економити.

Але, так чи інакше: забивного форварда у команди немає, роль бомбардира відіграє Твердохліб – а взимку команда втратила ще й Бізіману зі Стецьковим, найважливіших гравців, які допомагали обороні.

Вернидуб – тренер досвідчений, розумний, краще за всіх розуміє потенціал Кривбасу, і при цьому обережний. Як наслідок, втрата ключових центрбека і опорника тільки знизила результативність матчів команди. Кривбас буквально в останньому турі зіграв 0:0 з ЛНЗ, тому що тепер він у таких матчах не грає на перемогу.

Наступний суперник – Рух, який взимку ще більше втратив у класі, але обороняється ще краще, ніж ЛНЗ. Подивимося, які ходи придумає Вернидуб під "Арену Львів" – одними нічиїми в єврокубки не заберешся.

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З Карпатами все просто: потрібно розв'язувати проблеми з жахливою грою на виїзді. За межами Львова команда Лупашка обіграла тільки відвертих аутсайдерів ліги: Інгулець і Чорноморець. Вдома у них дуже гідні результати, через що вони претендують на єврокубки в дебютному ж сезоні на рівні вищої ліги – але ось на відстані від рідної землі "леви", як Антей, втрачають силу.

На 15-ту і 16-ту команди ліги сил вистачило, на 12-ту (Оболонь, 2:2) і 13-ту (Ворскла, 0:0) – уже можемо констатувати, що ні. Лівий Берег – 14-й, подивимося, чи зуміють Карпати зупинити неприємну тенденцію. Кияни зараз на великому спаді: в останніх п'яти турах набрали лише одне очко і, в принципі, повинні сподіватися, що жоден із головних аутсайдерів на фініші не зробить спурт.

Чи продовжить Максимов банкет?

І мова не про якісь святкування в Полтаві – тим паче що святкувати нема чого. Поточне 13 місце – заявка на всі негативні рекорди останніх років і все ще є великий ризик вилетіти. Але це не скасовує факт ЧУДОВОЇ гри полтавців у попередньому турі.

Тільки винятковий статус "класичного" змістив акценти з того, що у 26-му турі в Максимова склався пазл. Верес, який до стартового свистка навіть на єврокубки претендував, вдалося розібрати на запчастини, гольова передача від Ісенка (перша для воротарів в УПЛ з 2019 року!) стала вишенькою на торті відмінної гри.

Дуже цікаво, випадковим був цей успіх – чи ідеї нового тренера нарешті запрацювали. Сам по собі один матч не вартий нічого: якщо тиждень тому геніально виглядала Ворскла, то два тижні тому – Колос, який після розгрому Шахтаря зіграв дуже сірий матч із Поліссям.

Відбивається Колос за нового тренера добре, у Ворскли буде дискваліфікований Павлюк – загалом, ніхто не гарантує килимову доріжку на шляху з "трясовини". Можливо, полтавці просто дограють сезон – відповідь на це та інші питання дадуть тільки нові матчі.

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