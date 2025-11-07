Українська правда
Шахтар – у першій десятці, Динамо потрапило в зону плейоф: турнірна таблиця Ліги конференцій

Станіслав Лисак — 7 листопада 2025, 10:02
Київське Динамо та донецький Шахтар покращили свої позиції у турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій після перемог над Зрінськи та Брейдабліком відповідно.

"Гірники" наразі мають 6 очок та входять до першої десятки. Від восьмого місця, яке виводить команду напряму до 1/8, підопічних Арди Турана відділяє лише сума забитих і пропущених голів.

Кияни водночас здобули свою першу перемогу в цьому сезоні та піднялись з дна турнірної таблиці на 24 місце, яке дозволяє зіграти у стикових матчах за вихід до 1/8.

Турнірна таблиця Ліги конференцій

Standings provided by Sofascore

У наступному турі, що відбудеться 27 листопада, Динамо завітає в гості до кіпрської Омонії, а Шахтар зустрінеться з ірландським Шемрок Роверс.

Нагадаємо, що завдяки цим перемогам Україна обійшла Словаччину в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

